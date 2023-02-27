Galego kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Galego Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Galego adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Galego Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Galego 4 Nisan 1997 tarihinde Ararás (SP) şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Jefferson Fernando Isidio şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Galego Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Galego, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Galego'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Galego Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Galego isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Galego Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Galego futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Marília

1 Temmuz 2018 yılında Guarani-SC

2 Ocak 2019 yılında Bragantino

22 Mayıs 2019 yılında Ponte Preta

4 Eylül 2019 yılında Ferroviário-CE

24 Ocak 2020 yılında Portuguesa-SP

1 Ekim 2020 yılında Moreirense

15 Temmuz 2022 yılında Gangwon FC

31 Aralık 2022 yılında Moreirense

1 Ocak 2023 yılında Gangwon FC

Galego Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Galego şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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