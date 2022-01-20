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Galvanoskop ne demek, TDK'ya göre Galvanoskop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Galvanoskop kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Galvanoskop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Galvanoskop nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Galvanoskop kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Galvanoskop ne demek, TDK'ya göre Galvanoskop kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Galvanoskop ne demek? Galvanoskop TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi galvanoskop kelimesi. Peki galvanoskop ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre galvanoskop nedir, galvanoskop kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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GALVANOSKOP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Galvanoskop kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Galvanoskop kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre galvanoskop kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Manyetik bir ibre yardımıyla elektrik akımının varlığını veya yönünü gösteren cihaz

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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