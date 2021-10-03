Galyot ne demek, TDK'ya göre Galyot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Galyot ne demek? Galyot TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi galyot kelimesi. Peki galyot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre galyot nedir, galyot kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GALYOT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Galyot kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Galyot kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre galyot kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Başı ve kıçı çok yuvarlak, gulet tipinde, altı düz bir gemi

