Galyum ne demek, TDK'ya göre Galyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Galyum ne demek? Galyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi galyum kelimesi. Peki galyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre galyum nedir, galyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GALYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Galyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Galyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre galyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 31, atom ağırlığı 69,72, yoğunluğu 5,9 olan, 29,8 °C'de eriyen, çok seyrek bulunan, alüminyumu andıran bir element (simgesi Ga)

