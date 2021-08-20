Gamaleya Araştırma Merkezi açıkladı! Kovid-19'a karşı en etkili aşılar belli oldu!

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Başkanı Aleksandr Gintsburg, dünya genelinde daha etkili olup uzun vadeli bağışıklık sağlayan aşıların Sputnik V ve AstraZeneca olduğunu açıkladı.

Gintsburg, adenovirüs aşılarının enfeksiyon sürecini daha iyi simüle ettiğini ve sonuç olarak hafıza hücrelerinin oluşumu da dahil olmak üzere, daha güçlü hücresel bağışıklığa yol açtığını ve ayrıca bunların bir parçası olan koronavirüsün S-proteininin, diğer aşı türlerinden daha fazla çeşitliliğe sahip koruyucu antikorların oluşmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

HASTALIĞIN AĞIR GEÇİRİLMESİ YÜZDE 94.4 ORANINDA ÖNLENİYOR

Gintsburg, bütün bunların, Sputnik V'nin delta varyantı da dahil olmak üzere yeni koronavirüs türlerine karşı etkili olmasına imkan verdiğini kaydetti. Daha önce, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının koronavirüsün delta varyantına karşı yüzde 83.1 oranında koruma sağladığı ve hastalığın ağır geçirilmesini yüzde 94.4 oranında önlediğini duyurmuştu.

70 ÜLKEDE KULLANIM ONAYI ALDI

Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ve uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor. Sputnik V, toplam nüfusu 3.5 milyardan fazla olan yaklaşık 70 ülkede kullanım onayı aldı.

Kaynak: (Sputnik)