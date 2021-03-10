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Gambiya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gambiya'nın Bayrağı Nasıldır?

Gambiya'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Gambiya'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Gambiya hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Gambiya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gambiya'nın Bayrağı Nasıldır?

Gambiya ya da resmî adı ile Gambiya Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan devlet. Ülke yüz ölçümü açısından Afrika kıtasının anakara kısmında yer alan en küçük ülkesi konumundadır.

Gambiya'nın Başkenti?

“Banjul” şehri Gambiya'nın başkentidir.

Gambiya'nın Para Birimi Nedir?

“Dalasi”Gambiya'nın para birimidir.

Gambiya'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Gambiya'nın telefon alan kodu : + 220

Gambiya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gambiya'nın Bayrağı Nasıldır?

Gambiya'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Gambiya

Gambiya'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Banjul

Gambiya'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Gambia

Gambiya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gambiya'nın Bayrağı Nasıldır?

Gambiya'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Banjul

Gambiya'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İngilizce

Gambiya'nın Bayrağı Nasıldır?

Gambiya'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Gambiya'nın Bayrağı Nasıldır?

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