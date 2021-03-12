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Gambiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gambiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gambiya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Gambiya'nın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Gambiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gambiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gambiya ya da resmî adı ile Gambiya Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan devlet. Ülke yüz ölçümü açısından Afrika kıtasının anakara kısmında yer alan en küçük ülkesi konumundadır.

Gambiya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Gambiya, 1849000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 149. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00023 olduğu görülmektedir.

Gambiya'nın Müslüman Nüfus sayısı 1,625,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 95 olarak rakamlara yansımıştır.Gambiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gambiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gambiya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Gambiya'nın yüz ölçümü 11253  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Gambiya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1295  km²    Karasal Alan : 10000 km²

Gambiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gambiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gambiya'nın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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