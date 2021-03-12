Gambiya'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Gambiya'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Gambiya ya da resmî adı ile Gambiya Cumhuriyeti, Afrika kıtasının batısında yer alan devlet. Ülke yüz ölçümü açısından Afrika kıtasının anakara kısmında yer alan en küçük ülkesi konumundadır.

Gambiya'nın Nüfusu Kaç Kişidir?

Gambiya, 1849000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 149. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,00023 olduğu görülmektedir.

Gambiya'nın Müslüman Nüfus sayısı 1,625,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 95 olarak rakamlara yansımıştır.

Gambiya'nın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Gambiya'nın yüz ölçümü 11253 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Gambiya'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 1295 km² Karasal Alan : 10000 km²

Gambiya'nın Haritadaki Yeri / Konumu