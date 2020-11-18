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  3. Game of Thrones'un Arya Stark'ı 'Bitcoin almalı mıyım?' diye sordu, Elon Musk iki diziyi karıştırınca olanlar oldu

Game of Thrones'un Arya Stark'ı 'Bitcoin almalı mıyım?' diye sordu, Elon Musk iki diziyi karıştırınca olanlar oldu

David Benioff ile D. B. Weiss tarafından yaratılan fantastik televizyon dizisi Game of Thrones'ta Arya Stark rolüyle tüm dünyanın tanıdığı oyuncu Margaret (Maisie) Williams, Twitter hesabından takipçilerine 'Bitcoin almalı mıyım?' diye sordu, oylamaya Elon Musk'tan şaşırtan cevap geldi

Game of Thrones'un Arya Stark'ı 'Bitcoin almalı mıyım?' diye sordu, Elon Musk iki diziyi karıştırınca olanlar oldu

Margaret (Maisie) Williams, tüm dünyanın severek izlediği  Game of Thrones dizisindeki rolüyle unutulmazlar karakterler arasına girerken, Twitter hesabından takipçilerine oylamaya sunduğu bir soru sordu. Kripto para birimi olan bitcoinde devam edip etmemesi gerektiğini soran güzel oyuncuya şu ana kadar 900 binden fazla yanıt gelirken, kullanıcıların yüzde 46'sı 'Evet almalısın', yüzde 53'ü ise 'Hayır' cevabını verdi. 

Kripto para birimi platformu TRON'un kurucusu ve BitTorrent'in şu anki CEO'su olan Justin Sun, "Evet, FOMO zamanı" yanıtı verirken,  Ünlü kripto yatırım şirketi Galaxy Digital'in CEO'su Mike Novogratz'ın yanıtı da olumluydu ve güzel oyuncuya geçen gece 15 bin 800 dolardan fazla bitcoin aldığını, bunun önce 20 bin, ardından 65 bin dolara çıkacağını tahmin ettiğini, tonlarca yeni alıcının ortaya çıktığını savundu. 

Game of Thrones'un Arya Stark'ı 'Bitcoin almalı mıyım?' diye sordu, Elon Musk iki diziyi karıştırınca olanlar oldu

Yaklaşık 24 saat sonra ikinci bir gönderi paylaşan Williams, "Tavsiyeleriniz için teşekkürler. Yine de biraz alım yaptım." ifadelerini kullandı.

 

 

ELON MUSK'TAN ŞAŞIRTAN CEVAP

Tesla'nın kurucusu Elon Musk ise Williams'ın oynadığı diziyi karıştırmış olmalı ki bu yanıtı vermeli. Musk, Williams'ın paylaşımına "Witcher’ına bir Bitcoin at." yanıtını verdi.

Musk, Game of Thrones ile aralarında bazı benzerliklerin bulunduğu fantastik bir yapım olan The Witcher göndermesi yaptı yanıtında, ancak her iki dizinin hayranları Musk'ın dizileri karıştırmasına sert yanıtlar verdi. 

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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