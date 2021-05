Game of Thrones'un merakla beklenen dizisi House of the Dragon'dan yeni fotoğraflar paylaşıldı

Merakla beklenen Game of Thrones evreninde geçen dizi House of the Dragon çekimlerine geçtiğimiz haftalarda başlandı. HBO kanalında yayınlanacak olan dizi için resmi fotoğraflar servis edildi.

Geçtiğimiz hafta dizinin çekimlerinden resmi olmadan paylaşılan kaliteli değildi. Bu sefer yayınlanan görseller resmi görseller olduğu için kalitesi gayet yüksek. Fotoğraflara bakarak makyaj ve kostüm açısından yine güzel bir iş çıkarıldığını söyleyebiliriz.

House of the Dragon, isminden de anlayabileceğiniz üzere Targaryen hanedanlığını anlatacak. Game of Thrones'dan 300 yıl öncesinde geçecek ve 10 bölümden oluşacak. 2022 yılında yayınlanması bekleniyor. Diziyi ise daha önce Game of Thrones ve Altered Carbon dizilerinde yönetmenlik yapmış olan Miguel Sapochnik yönetecek. Dizinin senaristi ise Ryan J. Condal olacak.

Dizinin müziklerini başarılı besteci Ramin Djawadi üstlenecek. Oyuncu kadrosunda iseMatt Smith (Daemon Targaryen), Paddy Considine (Viserys Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower) ve Emma D'Arcy (Rhaenyra Targaryen) gibi isimler yer alacak.