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Gani Gani ne demek, TDK'ya göre Gani Gani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gani Gani kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Gani Gani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gani Gani nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Gani Gani kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Gani Gani ne demek, TDK'ya göre Gani Gani kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gani gani ne demek? Gani gani TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gani gani kelimesi. Peki gani gani ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gani gani nedir, gani gani kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

GANİ GANİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gani gani kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gani gani kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bol bol

GANİ GANİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Allah gani gani rahmet eyleye.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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