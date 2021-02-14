GARA nerede, neresi? GARA bölgesi haritası

Milli Savunma Bakanlığı Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sona erdiğini açıkladı. GARA bölgesindeki Bölgenin büyük ölçüde terör örgütünden temizlendiğini belirten Bakan Hulusi Akar "Harekatla bölgeye yerleşen, yeniden yapılanmaya çalışan, hudutlarımıza ve halkımıza saldırı hazırlığındaki tüm unsurlar büyük ölçüde temizlendi" diye konuştu.

GARA BÖLGESİ NEREDE?

Irak'ın Kuzeyinde bulunan ve dağlık bir araziye sahip olan Gara bölgesi, Türkiye sınırından yaklaşık 40 kilometre uzaklıktadır.

Gara Dağı, Kandil Dağı'na uzak olmasına rağmen arazinin dağlık olması sebebiyle terör örgütü PKK'nın kalbi olan Kandil Dağı kadar önemli ve stratejik bir konuma sahiptir.

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