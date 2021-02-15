Gara'da şehit edilen 13 vatandaş kim? Gara'da şehit olan askerlerin isimleri

Terör örgütü PKK'nın Gara bölgesinde örgütlendiğini ve saldırı hazırlığı olduğu bilgisinin alınması üzerine operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonda 3 askerimiz şehit olurken, 3 askerimiz ise yaralandı. Öte yandan terör örgütünün hain yüzü bir kez daha yüzünü gösterdi. 13 vatandaşımızın Gara bölgesindeki bir mağarada cansız bedeni bulundu.

GARA'DA ŞEHİT EDİLEN 13 VATANDAŞ KİM? GARA'DA ŞEHİT OLAN ASKERLERİN İSİMLERİ

Malatya Valisi Aydın Baruş geçtiğimiz günlerde valilikte düzenlediği toplantıda şehit olan 13 vatandaşımızın isimlerini açıkladı.

Şehit olan vatandaşlarımızın isimleri şu şekilde:

-Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı

- Jandarma Personel Astsubay Başçavuş Semih Özbey

-Polis memuru Sedat Yabalak

- Tankçı Er Adil Kabaklı

- Polis Memuru Vedat Kaya

- Jandarma er Süleyman Sungur

- Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci

- Topçu Er Müslüm Altıntaş

- Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı

- Aydın Köse

- Muhammet Salih Kanca

- Er Sedat Sorgun