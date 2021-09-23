Garaip ne demek, TDK'ya göre Garaip kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Garaip ne demek? Garaip TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi garaip kelimesi. Peki garaip ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre garaip nedir, garaip kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Garaip kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Garaip kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

GARAİP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Garaip kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Garaip kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre garaip kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görülmemiş, şaşılacak şeyler, işitilmemiş olaylar

