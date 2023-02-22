Garando Tekena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garando Tekena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Garando Tekena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Garando Tekena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Garando Tekena {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Garando Tekena Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Garando Tekena'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Garando Tekena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Garando Tekena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Bayelsa
Garando Tekena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Garando Tekena şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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