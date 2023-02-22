Garando Tekena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garando Tekena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Garando Tekena kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Garando Tekena ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.