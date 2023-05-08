Garanti Bankası 8.500 TL Ödeme Yapacak! Başvurmanız Yeterli! Bu Fırsat Kaçmaz

Garanti Bankası emekli maaşını bu bankaya taşıyan tüm müşterilerine 8500 TL'ye kadar nakit ödeme yapacağını duyurdu. Emekli maaşı alan bireyler Garanti Bankası şubelerinden veya ATM'lerinden istedikleri zaman bu ödeme imkanından faydalanabilecekler.

Banka emekli maaşı alan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sunarak finansal destek sağlamayı hedefliyor. Garanti Bankası'na emekli maaşı taşıyanlar veya 8500 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyenler de emekli promosyonundan yararlanabilecekler. Bu hizmetler sayesinde emekli maaşı alan vatandaşlar hızlı bir şekilde nakit ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.

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Emekli Maaşını Taşıyana Yüksek Promosyon

Emekli maaşını Garanti Bankası'na taşıyan tüm vatandaşlar 7500 TL ve üzeri maaşa sahip oldukları takdirde bu ay sonuna kadar 8500 TL'ye kadar ödeme alma imkanına sahip olacaklar. Daha önce bu bankadan 8.500 TL'ye kadar emekli promosyonu almış olan bireyler de gelir belgesi sunmadan düşük faiz oranlarıyla kredi başvurusu yapabileceklerdir.

Garanti Bankası'nın sağladığı bu avantajlı kampanyalardan yararlanmak isteyen müşteriler emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak hızlı ve güvenilir bir şekilde nakit ödeme alabilirler. Banka müşterilerine kaliteli hizmet sunma ve finansal ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama konusunda uzmanlaşmış bir bankadır. Bu nedenle bankanın sunduğu hizmetler arasında yer alan emekli promosyonu ve düşük faizli kredi imkanları müşterilerine cazip bir seçenek sunmaktadır.

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Garanti Bankası’ndan Emekliye Büyük Jest

Garanti BBVA emekli müşterilerine özel fırsatlar sunarak dikkatleri üzerine çekiyor. Emekli maaşı Garanti BBVA'dan olan müşteriler 7.500 TL'ye kadar nakit promosyonun yanı sıra kredi kartlarıyla yapacakları 500 TL'lik harcamaya 1.000 TL bonus kazanma şansını kaçırmamalıdır. EYT statüsünde olan ve prim borcu bulunan emekliler EYT Prim Borcu Kredisi ile %1.69 faiz oranlarıyla hızlıca emekli olabilirler.

EYT Prim Borcu Kredisi hakkında detaylı bilgiye EYT Kredisi sayfasından ulaşılabilir. Garanti BBVA emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden hafta içi saat 16:00'ya kadar olan EFT işlemlerinizi ücretsiz gerçekleştirmenizi sağlamaktadır.