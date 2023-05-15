Garanti BBVA'dan 60.000 TL 'ik Bireysel İhtiyaç Kredisi Fırsatı! Bu Kampanya Bir Daha Gelmez

Garanti BBVA, cazip kredi avantajlarıyla yanınızda! Sadece 3.481,12 TL taksit tutarıyla ve %2,27 faiz oranıyla ihtiyaçlarınızı karşılamak için size destek oluyor. Toplam geri ödeme tutarı 83.546,80 TL olan bu kredi fırsatını kaçırmayın!

Hızlı ve kolay başvuru imkanlarıyla Garanti BBVA Mobil, Garanti BBVA İnternet veya 444 0 335 Anında Kredi Hattı üzerinden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Müşteri odaklı yaklaşımı, uygun geri ödeme seçenekleriyle finansal hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. Garanti BBVA ile hayallerinizi gerçekleştirmek için adım atın!

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Cazip tüketici kredisi faiz oranları ve bütçenize uygun vade seçenekleriyle Garanti BBVA her zaman yanınızda! İhtiyaçlarınızı karşılamak için size en uygun finansal çözümleri sunuyor.

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