Gara'ya giden HDPli Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'e soruşturma şoku!
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.
Gara'ya giden HDP'li milletvekili kim? Dirayet Dilan Taşdemir kimdir? Nereli, kaç yaşında?
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