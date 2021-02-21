İlk onlar normalleşecek: Vaka sayılarının nasıl düştüğünü anlattılar!O ülkeden BionTech aşısıyla ilgili iyi haber! Virüsü yüzde 98,09 önlüyor!Gara'ya giden HDPli Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'e soruşturma şoku!Spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan ünlü oyuncu Can Yaman'a sert sözler! 'Can'a 6 kere 7 kaç desen bilemez'21 Şubat Pazar su kesintisi | İstanbul, Ankara, İzmir su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU22 Şubat Pazartesi su kesintisi | İzmir, Ankara, İstanbul su kesintisi | ASKİ - İSKİ - İZSUElektrik kesintisi 21 Şubat Pazar 2021 AYEDAŞElektrik kesintisi 21 Şubat Pazar 2021 BEDAŞ21 Şubat Bim kataloğu | Bim bu hafta gelecekler | Fakir çeyiz setiKorkutan hastalık tekrardan patlak verdi! Hayvandan insana bulaşarak tüm ülkelere yayılıyor
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Gara'ya giden HDPli Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'e soruşturma şoku!

Gara'ya giden HDPli Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'e soruşturma şoku!

Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan soruşturma başlatıldı.

Gara'ya giden HDPli Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir'e soruşturma şoku!
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT