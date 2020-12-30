Gardiyan maaşları 2021 | 2021 İKM maaşları

2021 yılı itibari ile Adalet Bakanlığı İKM, gardiyan maaşlarına zam geldi. Vatandaşlar maaşların ne kadar arttığını öğrenmek istiyor. Sizler için haberimizden gardiyan, infaz koruma memurlarının maaşlarının ne kadar arttığıyla ilgili bilgileri derledik.

2021 İKM MAAŞLARI

İnfaz Koruma Memuru (İKM), Gardiyan maaşları 2021 yılı ile birlikte 4.600 TL oldu. Gardiyanların alacakları net maaşlara hizmet yeri, hizmet süresi, ilave tazminat ödemeleri de ekleniyor.

Öte yandan İKM, gardiyan pozisyonunda hizmet süresi fazla olan personeller 5.0000 TL'yi geçen maaş aldıkları bilinmektedir.

KİMLER GARDİYAN, KORUMA İNFAZ MEMURU OLABİLİR?

Gardiyan olabilmek için aşağıda yer alan şartları taşımanız gerekmektedir;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki 48. Maddede açıkça ifade edilmiş olan nitelikleri taşımak

En az lise diplomasına sahip olmak

Erkekler için 170 cm, kadınlar için 160 cm'den uzun olmak

Belirtilen aralıkta boy-kilo endeksine sahip olmak

KPSS'den en az 70 puan almış olmak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

30 yaşını aşmamış olmak

Gardiyan alımı 2021 ne zaman? Gardiyan alımı 2021 şartları neler?