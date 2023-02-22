Gareth Deane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gareth Deane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gareth Deane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gareth Deane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gareth Deane 14 Haziran 1994 tarihinde Lisburn şehrinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gareth Deane Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Gareth Deane'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gareth Deane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gareth Deane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gareth Deane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gareth Deane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Linfield

9 Ağustos 2013 yılında Carrick Rangers

24 Ocak 2014 yılında Linfield

12 Ağustos 2020 yılında Coleraine

4 Ekim 2020 yılında Linfield

5 Ekim 2020 yılında Coleraine

Gareth Deane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gareth Deane şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Gareth Deane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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