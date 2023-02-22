Garry Breen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garry Breen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Garry Breen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Garry Breen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Garry Breen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garry Breen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Garry Breen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garry Breen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Garry Breen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Garry Breen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Garry Breen 13 Nisan 1989 tarihinde Kilkenny şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Garry Breen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Garry Breen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Garry Breen'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Garry Breen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Garry Breen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Garry Breen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Garry Breen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Hereford Utd.

1 Ocak 2009 yılında Galway United

1 Ocak 2010 yılında Dundalk FC

1 Ocak 2011 yılında Portadown

1 Temmuz 2017 yılında Cliftonville

1 Temmuz 2017 yılında Cliftonville

13 Ocak 2022 yılında Dungannon

6 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Garry Breen kimdir

Garry Breen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Garry Breen şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Belvedere, Manchester City

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Garry Breen nereli

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