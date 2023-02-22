Garry Buckley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garry Buckley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Garry Buckley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Garry Buckley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Garry Buckley 19 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Garry Buckley Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Core Sports yapmaktadır. Garry Buckley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Garry Buckley'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Garry Buckley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Garry Buckley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Garry Buckley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Garry Buckley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Cork City

1 Ocak 2020 yılında Sligo Rovers

Garry Buckley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Garry Buckley şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.