Garry Rodrigues kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Garry Rodrigues Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Garry Rodrigues adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Garry Rodrigues Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Garry Rodrigues 27 Kasım 1990 tarihinde Rotterdam şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yeşil Burun Adaları,Hollanda uyrukludur.Gerçek adı da Garry Mendes Rodrigues şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Garry Rodrigues Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Garry Rodrigues, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire takımına 18 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Garry Rodrigues'nin Olimpiakos Pire ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Garry Rodrigues Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rodriguesgarry/

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Garry Rodrigues Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Garry Rodrigues isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 9.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Garry Rodrigues Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Garry Rodrigues futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Feyenoord Altya

1 Temmuz 2005 yılında Feyenoord U17

1 Temmuz 2007 yılında Real SC U19

1 Temmuz 2009 yılında XerxesDZB

1 Temmuz 2010 yılında Rostocker FC

1 Temmuz 2011 yılında FC Boshuizen

1 Temmuz 2012 yılında ADO Den Haag

10 Temmuz 2012 yılında FC Dordrecht

9 Şubat 2013 yılında ADO Den Haag

10 Şubat 2013 yılında Levski Sofia

27 Ocak 2014 yılında Elche CF

4 Ağustos 2015 yılında PAOK

10 Ocak 2017 yılında Galatasaray

6 Ocak 2019 yılında Al-Ittihad Club

12 Temmuz 2019 yılında Fenerbahçe

12 Ekim 2020 yılında Al-Ittihad Club

18 Eylül 2021 yılında Olimpiakos

Garry Rodrigues Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Garry Rodrigues şuan Olimpiakos Pire takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Garry Rodrigues Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Spartaan '20 (2003-2004), Feyenoord Rotterdam (2004-2007), Real SC (2007-2009)

Yeşil Burun Adaları takımında 11 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 41 maçta 7 gol atmıştır.

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