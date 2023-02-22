Gary Boylan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Boylan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gary Boylan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gary Boylan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gary Boylan 24 Nisan 1996 tarihinde Belmullet, Mayo şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gary Boylan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gary Boylan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gary Boylan'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gary Boylan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gary Boylan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gary Boylan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gary Boylan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ocak 2014 yılında Sligo Rovers

29 Ocak 2019 yılında Cork City

27 Aralık 2019 yılında ara verdi

1 Ocak 2021 yılında Galway United

29 Temmuz 2022 yılında Finn Harps

30 Kasım 2022 yılında Galway United

4 Ocak 2023 yılında Sligo Rovers

Gary Boylan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gary Boylan şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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