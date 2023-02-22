Gary Deegan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Deegan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gary Deegan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Gary Deegan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Gary Deegan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Deegan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Gary Deegan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Deegan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gary Deegan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gary Deegan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gary Deegan 28 Eylül 1987 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Gary Richard Deegan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gary Deegan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gary Deegan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gary Deegan'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gary Deegan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gary Deegan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Gary Deegan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gary Deegan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Shelbourne

1 Ağustos 2006 yılında Kilkenny City

1 Eylül 2006 yılında Shelbourne

1 Temmuz 2007 yılında Longford Town

1 Ocak 2008 yılında Galway United

1 Temmuz 2008 yılında Bohemians

1 Ocak 2010 yılında Coventry City

4 Ağustos 2012 yılında Hibernian FC

25 Temmuz 2013 yılında Northampton

22 Ağustos 2014 yılında Southend United

1 Temmuz 2016 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2017 yılında Cambridge Utd.

1 Ocak 2020 yılında Shelbourne

1 Ocak 2021 yılında Drogheda United

Gary Deegan kimdir

Gary Deegan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gary Deegan şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shelbourne FC

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Gary Deegan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Son Haberler
Achilleas Gotsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achilleas Gotsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Achilleas Gotsis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Achilleas Gotsis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sunday Anthony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday Anthony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sunday Anthony kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sunday Anthony Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sidney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sidney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sidney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Charles Henlong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Henlong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Charles Henlong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Henlong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal güven mektubunu Genel Sekreter’e sunan Önal, görevine başladı
Türkiye'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal güven mektubunu Genel Sekreter’e sunan Önal, görevine başladı
Bakan Soylu, Hatay depremindeki son durumu açıkladı: 6 vatandaş hayatını kaybetti, 18'i ağır 562 yaralı!
Bakan Soylu, Hatay depremindeki son durumu açıkladı: 6 vatandaş hayatını kaybetti, 18'i ağır 562 yaralı!
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir