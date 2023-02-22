Gary Deegan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Deegan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gary Deegan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gary Deegan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gary Deegan 28 Eylül 1987 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Gary Richard Deegan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gary Deegan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gary Deegan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Gary Deegan'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gary Deegan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gary Deegan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gary Deegan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gary Deegan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Shelbourne

1 Ağustos 2006 yılında Kilkenny City

1 Eylül 2006 yılında Shelbourne

1 Temmuz 2007 yılında Longford Town

1 Ocak 2008 yılında Galway United

1 Temmuz 2008 yılında Bohemians

1 Ocak 2010 yılında Coventry City

4 Ağustos 2012 yılında Hibernian FC

25 Temmuz 2013 yılında Northampton

22 Ağustos 2014 yılında Southend United

1 Temmuz 2016 yılında Shrewsbury

1 Temmuz 2017 yılında Cambridge Utd.

1 Ocak 2020 yılında Shelbourne

1 Ocak 2021 yılında Drogheda United

Gary Deegan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gary Deegan şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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