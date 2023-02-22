Gary Hamilton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Hamilton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gary Hamilton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gary Hamilton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gary Hamilton 6 Ekim 1980 tarihinde Banbridge şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gary Hamilton Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gary Hamilton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Gary Hamilton'nin Glenavon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gary Hamilton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gary Hamilton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gary Hamilton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gary Hamilton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1997 yılında Blackburn U18

1 Temmuz 1998 yılında Blackburn

1 Ağustos 2000 yılında AFC Rochdale

1 Eylül 2000 yılında Blackburn

1 Temmuz 2001 yılında Portadown

1 Temmuz 2006 yılında Glentoran

1 Ağustos 2010 yılında Glenavon

1 Mayıs 2011 yılında Glentoran

1 Ocak 2012 yılında Glenavon

Gary Hamilton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gary Hamilton şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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