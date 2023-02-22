Gary Thompson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gary Thompson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gary Thompson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gary Thompson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gary Thompson 26 Mayıs 1990 tarihinde Killyleagh şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gary Thompson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gary Thompson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crusaders FC futbol takımında oynamaktadır. Crusaders FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Gary Thompson'nin Crusaders FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gary Thompson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gary Thompson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gary Thompson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gary Thompson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Larne FC

1 Ocak 2008 yılında Linfield U19

1 Temmuz 2009 yılında Lisburn FC

1 Temmuz 2012 yılında Ballymena

1 Temmuz 2018 yılında Crusaders

Gary Thompson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gary Thompson şuan Crusaders FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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