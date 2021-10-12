Gaşiy ne demek, TDK'ya göre Gaşiy kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gaşiy ne demek? Gaşiy TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gaşiy kelimesi. Peki gaşiy ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gaşiy nedir, gaşiy kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GAŞİY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gaşiy kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gaşiy kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre gaşiy kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendinden geçme, bayılma



GAŞİY KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- gaşyolmak

