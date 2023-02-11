Gaston Brambatti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Brambatti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Brambatti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Brambatti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Brambatti 3 Haziran 1991 tarihinde San Martín şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Gastón Emanuel Brambatti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Brambatti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. Gaston Brambatti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Chacarita Juniors futbol takımında oynamaktadır. CA Chacarita Juniors takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Gaston Brambatti'nin CA Chacarita Juniors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gaston Brambatti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Gaston Brambatti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gaston Brambatti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Brambatti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Thrasyvoulos

1 Temmuz 2012 yılında Kristina

1 Ocak 2015 yılında Defensores (VR)

14 Temmuz 2016 yılında Colegiales

15 Mart 2017 yılında Atlanta

22 Ocak 2019 yılında Igea Virtus

1 Temmuz 2019 yılında Canuelas FC

1 Temmuz 2021 yılında Dep. Español

1 Ocak 2022 yılında Chacarita Jrs

Gaston Brambatti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Brambatti şuan CA Chacarita Juniors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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