Gato ne demek, TDK'ya göre Gato kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gato ne demek? Gato TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gato kelimesi. Peki gato ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gato nedir, gato kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GATO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gato kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gato kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre gato kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Pasta, çörek

