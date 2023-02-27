Gauthier Bernardelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gauthier Bernardelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gauthier Bernardelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gauthier Bernardelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gauthier Bernardelli 21 Ağustos 1992 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gauthier Bernardelli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GCTM yapmaktadır. Gauthier Bernardelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC UNA Strassen futbol takımında oynamaktadır. FC UNA Strassen takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Gauthier Bernardelli'nin FC UNA Strassen ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gauthier Bernardelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gauthier Bernardelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gauthier Bernardelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gauthier Bernardelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Amnéville

1 Temmuz 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2014 yılında RE Bertrix

1 Temmuz 2015 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2018 yılında FC UNA Strassen

Gauthier Bernardelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gauthier Bernardelli şuan FC UNA Strassen takımında oynamakta ve 57 numaralı formayı giymektedir.

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