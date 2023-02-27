Gauthier Mankenda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gauthier Mankenda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gauthier Mankenda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gauthier Mankenda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gauthier Mankenda 20 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kongo DC uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gauthier Mankenda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini All Star Football Agency yapmaktadır. Gauthier Mankenda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 26 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Gauthier Mankenda'nin FK Liepaja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gauthier Mankenda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gauthier Mankenda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gauthier Mankenda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gauthier Mankenda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2016 yılında FC Prishtina

26 Haziran 2022 yılında Liepaja

Gauthier Mankenda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gauthier Mankenda şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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