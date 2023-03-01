Gavan Holohan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gavan Holohan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gavan Holohan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gavan Holohan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gavan Holohan 15 Aralık 1991 tarihinde Kilkenny şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Gavan Richard Holohan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gavan Holohan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Deluxe Sports Group yapmaktadır. Gavan Holohan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 22 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Gavan Holohan'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gavan Holohan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/gav_holohan34

Gavan Holohan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gavan Holohan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gavan Holohan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gavan Holohan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Hull

1 Temmuz 2012 yılında Kulüpsüz

22 Kasım 2012 yılında Alfreton

5 Ağustos 2013 yılında Drogheda United

1 Ocak 2015 yılında Cork City

1 Ocak 2017 yılında Galway United

1 Ocak 2018 yılında Waterford FC

28 Şubat 2019 yılında Hartlepool Utd.

22 Mart 2022 yılında Grimsby Town

Gavan Holohan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gavan Holohan şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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