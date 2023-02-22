Gavin Hodgins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gavin Hodgins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gavin Hodgins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gavin Hodgins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gavin Hodgins 6 Haziran 2005 tarihinde Darndale, Dublin şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gavin Hodgins Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 17 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Gavin Hodgins'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gavin Hodgins Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gavin Hodgins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gavin Hodgins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gavin Hodgins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Haziran 2022 yılında Shelbourne

Gavin Hodgins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gavin Hodgins şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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