Gavin Molloy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gavin Molloy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gavin Molloy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gavin Molloy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gavin Molloy 19 Ekim 2001 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gavin Molloy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PLG Ireland yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Gavin Molloy'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Gavin Molloy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gavin Molloy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gavin Molloy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gavin Molloy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Shelbourne

Gavin Molloy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gavin Molloy şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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