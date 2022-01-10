Gavot ne demek, TDK'ya göre Gavot kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gavot ne demek? Gavot TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gavot kelimesi. Peki gavot ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gavot nedir, gavot kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GAVOT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gavot kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Gavot kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre gavot kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir tür eski Fransız halk dansı

