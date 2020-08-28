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Gaye Gürsel'in eşi Jeff Treves kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Son olarak İşler Güçler dizisindeki Feride karakteriyle tanınan Gaye Gürsel uzun süredir birlikte olduğu animasyon sanatçısı Jeff Treves ile geçtiğimiz cumartesi günü sessiz sedasız evlendi. Peki Gaye Gürsel kimdi? Gaye Gürsel'in eşi Jeff Treves kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Gaye Gürsel'in eşi Jeff Treves kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Ünlü oyuncu Gaye Gürsel sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Gürsel, 20 yıldır sevgili olduğu nimasyon sanatçısı Jeff Treves ile geçtiğimiz cumartesi günü dünya evine girdi. Olayın ardından Gaye Gürsel'in hayatı merak konusu oldu. Peki Gaye Gürsel'in eşi Jeff Treves kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Gaye Gürsel'in eşi Jeff Treves kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

GAYE GÜRSEL KİMDİR?

Gaye Gürsel, 1980 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Gaye Gürsel, daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimini tamamladı.

Kameralar karşısına ilk kez 2004 yılında yayınlanan Haziran Gecesi isimli dizide canlandırdığı Ninan karakteriyle geçen Gaye Gürsel, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Safiye rolüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

Kaybolan Yıllar, Tutkunum Sana, Asi, Elif, Dersimiz Atatürk, Makber, Öğretmen Kemal, Gelecek Uzun Sürer, İşler Güçler, Kurtlar Vadisi Pusu, Bu İşte Bir Yalnızlık Var, Senin Uğruna, Meleklerin Mucizesi ve Müthiş Bir Film gibi bir çok dizi ve sinema filminde rol alan Gaye Gürsel, Youtube kanalı açarak tasarım, ev yenileme gibi hobi videoları çekip paylaşmaktadır.

Gaye Gürsel'in eşi Jeff Treves kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

GAYE GÜRSEL'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

  1. Haziran Gecesi (Ninan) (TV Dizisi) - 2004
  2. Kaybolan Yıllar (Şebnem) (TV Dizisi) - 2006
  3. Tutkunum Sana (Zeynep) (TV Dizisi) - 2006
  4. Asi (Dora) (TV Dizisi) - 2007
  5. Senin Uğruna (TV Dizisi) - 2007
  6. Elif (Nilgül) (TV Dizisi) - 2008
  7. Dersimiz: Atatürk (Öğretmen)(Sinema Filmi) - 2009
  8. Makber (Gamze) (TV Dizisi) - 2010
  9. Öğretmen Kemal (Öğretmen) (TV Dizisi) - 2010
  10. Gelecek Uzun Sürer (Sumru) (Sinema Filmi) - 2011
  11. İşler Güçler (Feride) (TV Dizisi) - 2012/2013
  12. (Safiye) (TV Dizisi) - 2013/2016
  13. Bu İşte Bir Yalnızlık Var (Nazlı) (Sinema Filmi) - 2013
  14. Meleklerin Mucizesi (Nur (Melek)) - 2014
  15. Müthiş Bir Film (Sinema Filmi) - 2016

Gaye Gürsel'in eşi Jeff Treves kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

GAYE GÜRSEL'İN EŞİ JEFF TREVES KİMDİR?

1979 İstanbul doğumludur. Amerika'da, "Savannah College of Art and Design" üniversitesinin "Computer Art / 3D Animation" bölümünden 2004'te mezun oldu. 2004-2008 yılları arasında New York'da çeşitli stüdyolarda animasyon, yönetmenlik, illüstrasyon ve konsept tasarımı yaptı. 2008'de Türkiye'ye döndü. 2009'da İstanbul'da açtığı "Treves Studios" adlı kendi stüdyosunda tanıtım filmleri, çizgi film ve illüstrasyon işleri yapmaya devam etmektedir. Amatör olarak şiir ve müzikle de ilgilenen Jeff, "Kirpi" adlı rock grubunun kurucu üyesidir. 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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