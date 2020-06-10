Gaye Su Akyol kimdir? Kaç yaşında? Gaye Su Akyol twitter

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GAYE SU AKYOL KİMDİR?

Gaye Su Akyol 1 Ocak 1982 yılında ünlü ressam Muzaffer Akyol ve müzisyen Nesibe Akyol’un kızı olarak İstanbul’da dünyaya geldi. Umut Akyol isimli bir erkek kardeşi vardır. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’Da tamamladı. Ardından Yeditepe Üniversitesi’nde Antropoloji bölümünden mezun oldu.

Gaye Su Akyol Müzik Kariyeri

Her zaman müzikle iç içe büyüyen Akyol, ilk olarak ortaokul yıllarında müzikle yakından ilgilenmeye başladı.”Deli Gönül” isimli bir şarkıyı 6 yaşındayken yazdı. Babasının sanatsal yönü sebebiyle şiir ve felsefeye yöneldi. Yine babasının kendisine Cemal Süreya, Melih Cevdet Anday, Özdemir Asaf ve Can Yücel gibi büyük isimlere dair anılarını, arkadaşlıklarını anlatması Gaye Su Akyol’un hayal gücünü derinleştirmekle kalmamış ilham kaynağı da oldu. Müzikle olan ilgisi artınca 4 farklı müzik grubu çalıştı ancak sonraları gruplar dağıldı. Son müzik grubu olan “Seni Görmem İmkansız” isimli grupla 2010 yılında Tuğçe Şenoğul’le müzikler yapmaya başladı. Aynı zamanda fotoğrafla da ilgilenip resim sergileri düzenledi. 2014 yılında “Develerle Yaşıyorum” isimli ilk solo albümünü çıkardı. Bu albüm büyük etki yarattı.

Türkiye kadına yönelik şiddetin bir türlü önlememesi tepkileri beraberinde getirirken, ünlü şarkıcı Gaye Su Akyol, kadına bakış açısını farklı bir açıdan eleştirdi. Akyol attığı tweetlerle cinsiyetçi cümleleri “erkeklere” uyarladı.

İşte Gaye Su Akyol’un ve kadınların sosyal medyada büyük beğeni toplayan o paylaşımları: