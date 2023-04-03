Gaylord Kitenge kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaylord Kitenge Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaylord Kitenge adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Gaylord Kitenge Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Gaylord Kitenge 27 Temmuz 2002 tarihinde Clichy şehrinde doğmuştur. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Gaylord Kitenge Zadick şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Gaylord Kitenge Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gaylord Kitenge, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris FC B futbol takımında oynamaktadır. Paris FC B takımına 10 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Gaylord Kitenge'nin Paris FC B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Gaylord Kitenge Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Gaylord Kitenge futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz
10 Mart 2021 yılında Paris FC B
Gaylord Kitenge Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Gaylord Kitenge şuan Paris FC B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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