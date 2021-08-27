Gazel isminin anlamı nedir, Gazel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Gazel isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Gazel ismi ne demek, Gazel ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Gazel isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Gazel İsminin anlamı nedir? TDK Gazel anlamı:

Gazel ismi TDK'de Divan edebiyatında 5-10 beyit arasında değişen, ilk beytinin dizeleri birbiriyle, sonraki beyitlerinin ikinci dizeleri birinci beyitle uyaklı, genel olarak lirik konularda yazılan nazım biçimi, klasik Türk müziğinde belli bir kurala bağlı olmadan bir kişi tarafından sazlardan birinin eşliğinde söylenen, söyleyenin ses gücünü göstermesine de olanak veren müzik eseri, sonbaharda kuruyup dökülen ağaç yaprağı anlamlarında kullanılmaktadır.

Gazel İsmi Kuranda geçiyor mu?

Gazel ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

Gazel isminin kökeni:

Gazel ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Gazel isminde 2470 kişi bulunmaktadır.

Gazel isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Gazel isminin rengi:

Yeşil

Gazel ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Gazel isminin Harf Analizi Nedir ?

Gazel ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

G : Dirençli, zor hayat dersleri

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

E : İletişim, duygusal karışık

L : Sanatsal, naif, yetenekli

Gazel isminin Numerolojisi Kaçtır?

Gazel ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G : 8

A : 1

Z : 29

E : 6

L : 15

= 59 – Gazel İsminin Numeroloji Toplamı 59’dir.

Gazel isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Gazel ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Gazel isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

G: 7 A: 1 Z: 8 E: 5 L: 3 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Gazel isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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