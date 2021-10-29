Gazelimsi ne demek, TDK'ya göre Gazelimsi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gazelimsi ne demek? Gazelimsi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gazelimsi kelimesi. Peki gazelimsi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gazelimsi nedir, gazelimsi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

GAZELİMSİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gazelimsi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre gazelimsi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gazeli andıran, gazele benzeyen, gazel gibi

