Gazeteci Batuhan Yaşar'dan kahreden haber! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti!Batuhan Yaşar kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?TBMM'de Nükleer Düzenleme Kanunu Teklifi kabul edilerek yasalaştı!Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıPutin'in getirdiği yeni yasa Batılı medya kuruluşlarını harekete geçirdi! Rusya'dan çekiliyorlar!Dozer ne demek, TDK'ya göre Dozer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Seren Serengil'den tepki çeken Bergen yorumu! Büyük eksiklik olduğunu vurgulayarak Gülşen'e laf atmayı ihmal etmedi!6 Mart 2022 Pazar bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıZelenskiy'den Ukrayna halkına "Saldırıya geçin" çağrısı! "Kötülüğü şehirlerimizden kovmalıyız"Meteoroloji o illeri uyardı! Kuvvetli yağış bekleniyor! Marmara'da rüzgara dikkat! İşte 6 Mart 2022 Pazar hava durumu
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Gazeteci Batuhan Yaşar'dan kahreden haber! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti!

İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında yaşamını yitirdi

Gazeteci Batuhan Yaşar'dan kahreden haber! Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti!

İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar'dan kahreden haber geldi.  Yaşar, tedavi gördüğü hastanede 52 yaşında hayatını kaybetti.

SAĞLIK BAKANI KOCA TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden gazeteci yaşar Batuhan Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazeteci ve yazar, İhlas Medya Grubu Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimiz, tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, dostlarına ve medya camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

BATUHAN YAŞAR KİMDİR?

 

1970 Yılında Afyon'un Emirdağ ilçesinde doğdu. Yüksek öğretimini Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Gazeteciliğe 1988 yılında Türkiye Gazetesinde başladı.

1994 yılına kadar sırasıyla Sağlık, Polis-Adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. Aynı yıl Londra'da gitti ve 1998 yıllına kadar University of Westminster'de dil ve ekonomi eğitimi aldı. Aynı yıllarda TGRT ve Türkiye Gazetesi'nin Londra muhabiri olarak görev yaptı.

{TITLE_STRIP}Batuhan Yaşar kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü?

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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