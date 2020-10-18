Gazeteci, yazar ve TV programcısı Gürkan Hacır, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Kamuoyuna verdiği bu haberle sevenlerini üzen ünlü ismin sağlık durumu merak konusu olurken internet kullanıcıları tarafından Gazeteci Gürkan Hacır kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Korona mı oldu? Gürkan Hacır'ın sağlık durumu nasıl? sorularının cevabını araştırıldı. Biz de sizler için haberimizde bu sorulara yer verdik. İşte cevaplar...

GAZETECİ GÜRKAN HACIR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

1970 yılında Ankara'da doğan 50 yaşındaki Gürkan Hacır, gazeteci, yazar ve televizyon programcısıdır. Yeni Harman Dergisine hazırladığı röportaj ve dosyalarla medyada ilgi topladı. Yeni Harman'da Yalçın Küçük ile yaptığı söyleşiler, daha sonra SKYTURK'te Kalemler ve Kılıçlar adlı bir programa dönüştü. Bir buçuk sezon sonra, programdan kendi isteğiyle ayrıldı ve Şimdiki Zaman adlı programı sunmaya başladı. Yine SKYTURK'te Öteki Tanık adlı bir televizyon belgeselini hazırlamaktadır. Şu anda aktif olarak, Halk TV'de "Şimdiki Zaman" adlı programı yapmaktadır.

Gürkan Hacır, 2007 yılından beri belgesel yapımcılığı ile ilgilenmektedir. Yine kendisinin kurucusu olduğu Sahici Film, güncel konularda araştırma içerikli yapımlar ile aktif durumdadır.

Çekimleri 2014 yılının sonlarında tamamlanan Haziran Yangını ile ismini herkese duyuran Gürkan Hacır'ın bu belgeseli, Taksim Gezi Parkı eylemlerinde yaşanan talihsiz bir olay sonucu hayatını kaybeden Ethem Sarısülük üzerine bir araştırma / belgesel filmidir.

KİTAPLARI:

Efe Başvekil; Şükrü Saracoğlu'nun Romanı

Refleks; Önce Köşeler Gevşedi

Bizim Hep İnanmamızı İstediler Ma-Amin

BELGESELLERİ:

Haziran Yangını (2014)

Çoban Ateşi (2012)

Kökler (2011)

Poli (2009)

Efe Başvekil (2007)

GÜRKAN HACIR KORONA MI OLDU? SAĞLIK DURUMU NASIL?

Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyuran Gazeteci Gürkan Hacır, kendisini izole ettiğini belirtti. Tweetinde genel sağlık durumunun iyi olduğu bilgisine de yer veren Hacır, paylaşımında "Sevgili dostlar ben de kervana katıldım. Covid 19 testim pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi. Kendimi izole ettim. İlaçlar ve takviyelerin yanı sıra bolca dinlerek atlatacağımı umuyorum." ifadelerini kullandı.