Birçok gazetecilik faaliyetine imza atan ve yayımladığı kitapları ile de dikkat çeken gazeteci Kemal Öztürk, son günlerin merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Siyasetle de yakından ilgili olan ve haberciliğinin dışında direkt olarak siyasete atılarak da bunu gösteren Kemal Öztürk'ün biyografisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Gazeteci Kemal Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte cevaplar...

GAZETECİ KEMAL ÖZTÜRK KİMDİR NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Gazeteci Kemal Öztürk, 22 Eylül 1966 tarihinde Ağrı'da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamlayan Öztürk, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1990 yılında çeşitli dergilerde makaleler yayınlayarak yazı hayatına başladıktan sonra 1995 yılında profesyonel gazeteciliğe başlayan Öztürk, aynı zamanda televizyon haberciliği ve belgesel yönetmenliği yapmıştır ve yerli - yabancı televizyon kanallarında çok sayıda belgeseli yayınlanmıştır.

2003 yılında TBMM Başkanı İletişim Danışmanlığını yapan Öztürk, 2005 yılında TBMM Başkanı başdanışmanlığı görevine getirilmiştir. Son olarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Basın Danışmanlığını yapan Kemal Öztürk, 2011 yılı Şubat ayında bu görevini bırakmıştır.

03 Ağustos 2011 tarihinde Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak atanan Öztürk 3 yılı aşkın süre bulunduğu görevinden de 1 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ayrıldı. 1 Ocak 2015 tarihiyle de Yeni Şafak Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaya başlamıştır. Öztürk'ün siyasal iletişim, yakın tarih, şehir iletişimi, politik tarih ve iletişim konularında çok sayıda makale ve kitapları yayınlandı. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı olmuştur.

Kemal Öztürk evli ve üç çocuk babasıdır.