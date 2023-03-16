Gazeteci Kubilay Öztürk AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Pendik'te Faaliyet gösteren Yerel Hayat Gazetesi İmtiyaz sahibi Kubilay Öztürk, AK Parti'den İstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adaylığı müracaatında bulundu.

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Gazeteci Kubilay Öztürk AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Pendik'te 30 yılı aşkın süredir medya sektöründe faaliyet gösteren gösteren ve Bölge gündem Haber sitemizin köşe yazarı olan Kubilay Öztürk, aday adaylık başvurusunu AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yaptı.

Gazeteci Kubilay Öztürk AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

TÜM MESLEKDAŞLARIMI TEMSİL ETMEK İSTİYORUM

Lisans eğitimini sosyoloji alanında yapan Kubilay Öztürk, evli ve 7 çocuk babası. 1964 Erzurum doğumlu olan milletvekili aday adayı, ilçesinde sevilen bir isim olarak dikkat çekiyor.

Halkla iletişim noktasındaki yeteneğiyle bilinen Aday Adayı Öztürk, 2014 yılında yapılan milletvekilliği seçimlerinde de AK Parti'den aday adayı olmuştu.

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