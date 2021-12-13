Metin Gören Türk spor basınına uzun seneler hizmet vermişti. Üzücü haber tedavi altında olduğu hastaneden geldi. Bu bağlamda, Gazeteci Metin Gören kimdir? Kaç yaşında ve neden öldü? Detaylar haberimizde...

GAZETECİ METİN GÖREN KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Ercan Ata sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Ata yaptığı açıklamada, “TSYD Ankara Şubesi eski başkanlarımızdan Metin Gören tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Goren’e Allah’tan rahmet sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun inşallah Metin abim” ifadelerine yer verdi.

METİN GÖREN KİMDİR?

Metin Gören Gazeteci ve Televizyon yorumcusu olarak uzun yıllar mesleğini icra etti.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Şubesi Başkanlığı görevini yürüttü.

4 kitap yayımladı ve basın kuruluşlarından sayısız ödül kazandı.

TRT 3 de Tansu Polatkan’la birlikte yaptığı uzun soluklu program ile “Türkçeyi en iyi kullanan program ödülünü" kazanmıştı.

Kendisi eski bir profesyonel futbolcudur.