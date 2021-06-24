Gazeteci Metin Yazıcı’nın eşi Dilek Yazıcı hayatını kaybetti!

Geçtiğimiz hafta 19 Haziran Cumartesi günü sabaha karşı beyin kanaması nedeniyle apar topar tatil için gittiği Marmaris’te hastaneye kaldırılan Dilek Yazıcı, doktorların tüm çabası ve müdahalelere rağmen kurtulamadı.

CENAZE TÖRENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Acı haberi Metin Yazıcı bugün sabahın erken saatlerinde sevenleriyle paylaştı.

Öte yandan Dilek Yazıcı’nın cenazesi Marmaris’te olduğundan ve cenaze işlemleri devam ettiğinden dolayı cenaze töreni nerede, ne zaman yapılacağı belli değil. Bu sayfadan siz değerli okuyucularımıza bilgi edinir, edinmez bilgi paylaşılacaktır.

Bölge Gündem Gazetesi olarak; Merhume Tuğba Dilek Yazıcı ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.