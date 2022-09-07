Gazeteci Nevşin Mengü'den şaşırtan çıkış! "Muhalefet bu seçimi kaybeder!"

Gazeteci Nevşin Mengü'nün sosyal medya hesabından "Muhalefet seçimi kaybeder" şeklindeki paylaşımı dikkat çekti.

Büşra Mercimek
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Gazeteci Nevşin Mengü'den şaşırtan çıkış! "Muhalefet bu seçimi kaybeder!"

Muhalefete yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı Karadeniz turu sonrası gündem olan başlıkları tek tek değerlendirerek, İBB Başkanı hakkında eleştirilerde bulunmuştu. İfadeleriyle dikkat çeken Mengü, bu defa muhalefeti hedef alarak, " 'Her kafadan bir ses çıkıyor, bunlar daha içinde kavga ediyor' imajı vermeye devam ederse seçimi kaybeder." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'ye yakın isim gazeteci Nevşin Mengü: Muhalefet bu seçimi kaybeder!

"MUHALEFET SEÇİMİ KAYBEDER"

Nevşin Mengü, twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Muhalefet, "her kafadan bir ses çıkıyor, bunlar daha içinde kavga ediyor imajı vermeye devam ederse" seçimi kaybeder. Belirsizlik seçmen için bayrak etrafında toplanma etkisi yaratır. Muhalefet seçimi kazanmak istiyor mu tabii o da ayrı konu" ifadelerine yer verdi.

CHP'ye yakın isim gazeteci Nevşin Mengü: Muhalefet bu seçimi kaybeder!

Mengü'nün paylaşımına aynı yaklaşımda yanıt veren takipçileri ise ünlü gazeteciye hak verdi.

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