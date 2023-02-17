Gazeteci Ruhat Mengi acı haberi duyurdu Eşi Güngör Mengi hayatını kaybetti

Sözcü yazarı Ruhat Mengi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Güngör Mengi'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Mengi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşim, değerli gazeteci Güngör Mengi'yi kaybettik. Çok üzgünüm. Başsağlığı dileyen tüm dostlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Eşim, değerli gazeteci Güngör Mengi'yi kaybettik. Çok üzgünüm. Başsağlığı dileyen tüm dostlarımıza teşekkür ederim.— Ruhat Mengi (@RuhatMengi2) February 17, 2023
Tecrübeli gazeteci Güngör Mengi'nin (83), tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.