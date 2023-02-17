Gazeteci Ruhat Mengi acı haberi duyurdu Eşi Güngör Mengi hayatını kaybetti

Gazeteci Ruhat Mengi, eşi Güngör Mengi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gazeteci Ruhat Mengi acı haberi duyurdu Eşi Güngör Mengi hayatını kaybetti

Sözcü yazarı Ruhat Mengi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi Güngör Mengi'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Mengi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eşim, değerli gazeteci Güngör Mengi'yi kaybettik. Çok üzgünüm. Başsağlığı dileyen tüm dostlarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli gazeteci Güngör Mengi'nin (83), tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gazeteci Ruhat Mengi acı haberi duyurdu Eşi Güngör Mengi hayatını kaybetti

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