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Gazeteci Sacit Aslan hastaneye kaldırıldı!

Usta Gazeteci Sacit Aslan hastaneye kaldırıldı. Instagram hesabından hastaneye kaldırıldığını duyuran Sacit Aslan'a damar tıkanıklığından dolayı anjiyo yapıldı. Yapılan müdahalenin ardından anjiyo ile damarı açılmadığı için yoğun bakıma alınan Sacit Aslan, ameliyata alınacak.

Gazeteci Sacit Aslan hastaneye kaldırıldı!

Sacit Aslan, Instagram hesabından hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Eşi Yasemin Kutsi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda endişesini dile getirerek, sevenlerinden dua istedi.

Doktor kontrolünde tutulan Sacit Aslan'a anjiyo yapıldı. Anjiyo ile damarı açılmadığı için yoğun bakıma alınan Sacit Aslan, ameliyata alınacak.

Yapılan müdahalenin ardından anjiyo ile damarı açılmadığı için yoğun bakıma alınan Sacit Aslan, ameliyata alınacak.

SACİT ASLAN KİMDİR?

Sacit Aslan, 1953 yılında İstanbul‘da doğmuştur. Babası ünlü gazinocu Fahrettin Aslan, annesi ise Zülfiye Necla Girayer'dır. Anne ve babası 1962 yılında boşandı.

Yapılan müdahalenin ardından anjiyo ile damarı açılmadığı için yoğun bakıma alınan Sacit Aslan, ameliyata alınacak.

Annesi Necla Hanım'ın ilk evliliğinden olan Atilla adında bir abisi ve kendi babasından kardeşi olan Selçuk (d.1959) adında bir kardeşi vardır. Babasının son evliliği Arzu Aslan'dan olan Mehmet Aslan (d.1980) adında bir kardeşi daha vardır. Sacit Aslan'ın 1977 yılında evlendi, 1991 yılında boşandı. 14 sene süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı vardır. Sacit Aslan, 1991 yılında Yasemin Kutsi ile ikinci evliliğini yaptı.

Sacit Aslan, 2013 yılında gazeteci Pelin Çini ile beraber Tv8′de Hafta İçi Her Sabah ‘Aramızda Kalsın' magazin programını sundu. Haziran 2013 tarihinde istifa etti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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