Gazeteci Zafer Şahin koronavirüse yakalandığını açıkladı

Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ediyor. Salgın makam ve kişi ayırt etmezken usta gazeteci Zafer Şahin'den de kötü bir haber geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Takvim Gazetesi Ankara temsilcisi Zafer Şahin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Arkadaşlar bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.Kendimi evde izole ettim. Genel durumum iyi.Yakın dönemde temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler. Kötü dileği olan varsa onlar da kabulümdür" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlar bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı.Kendimi evde izole ettim. Genel durumum iyi.Yakın dönemde temasta olduğum kişilerin tedbir almasını rica ediyorum. İyi dilekleriniz için şimdiden teşekkürler. Kötü dileği olan varsa onlar da kabulümdür:) — Zafer Şahin (@zafersahin06) September 11, 2020

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Şahin'in tweetine cevap veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli," Çok geçmiş olsun Zafer Bey, acil şifalar diliyorum." dedi.